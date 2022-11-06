Miray Daner ve Oğulcan Engin'in ilişkisi evliliğe doğru ilerliyor. Oyuncu, sevgilisinin babası Sinan Engin'in 58. doğum günü yemeğinde aile fotoğrafına katıldı.

En son dijitalde yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Miray Daner ve Oğulcan Engin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan çiftten oyuncu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı. Daner, önceki akşam 58 yaşına basan sevgilisinin babası Sinan Engin'in doğum günü yemeğine katıldı. Keyifli geçen gecede Sinan Engin, pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Sinan Engin, yemekten hep birlikte çekildikleri fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Karelerde Miray Daner'i görenler, "Miray aileye girdi" yorumlarında bulundu. Miray Daner ve Oğulcan Engin çifti, geçtiğimiz hafta âşıklar şehri Venedik'te baş başa romantik bir tatil çıkmış, gondol gezisinden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.