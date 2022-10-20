Miniklerin gözünden sanat

Oyuncu Kubilay Aka, İKSV tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali'nin çocuk kitabı 'Opti ile Pesi: Şiirli Yollar' etkinliğinde miniklerle bir araya geldi. "Çocuklarla vakit geçirmek, onların hayal dünyasına ortak olmak harikaydı" diyen Aka, "Birlikte kitap okuduk, oyun oynadık, resim yaptık, onların gözünde 'sanat nedir?'i konuşmak, doğa ve hayvanlar üzerine sohbet etmek benim için çok özel bir deneyim oldu" dedi. Aka, etkinliğin ardından çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.