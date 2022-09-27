Minikleri sevindirdi

Müzisyen Cem Belevi, minik hayranlarının isteklerini hayata geçirdi. Müzisyen, '1001 Çocuk 1001 Dilek' projesi kapsamında kendisiyle tanışmak isteyen çocuklarla bir araya geldi. Minik hayranlarıyla şarkılarını seslendiren müzisyen, "Şarkıların çocukların ortak dili olduğu bir gerçek üzerinden yürüyerek, hep bir ağızdan söylediğimiz eserlerde çocuklarımızı mutlu etmek ve onların anılarında tatlı bir tebessüm olarak hatırlanıyor olmak, gurur verici" dedi.