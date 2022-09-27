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27 Eylül 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 11:30:00

Minikleri sevindirdi

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Müzisyen Cem Belevi, minik hayranlarının isteklerini hayata geçirdi. Müzisyen, '1001 Çocuk 1001 Dilek' projesi kapsamında kendisiyle tanışmak isteyen çocuklarla bir araya geldi.

Müzisyen Cem Belevi, minik hayranlarının isteklerini hayata geçirdi. Müzisyen, '1001 Çocuk 1001 Dilek' projesi kapsamında kendisiyle tanışmak isteyen çocuklarla bir araya geldi. Minik hayranlarıyla şarkılarını seslendiren müzisyen, "Şarkıların çocukların ortak dili olduğu bir gerçek üzerinden yürüyerek, hep bir ağızdan söylediğimiz eserlerde çocuklarımızı mutlu etmek ve onların anılarında tatlı bir tebessüm olarak hatırlanıyor olmak, gurur verici" dedi.

Etiketler : Minikleri sevindirdi Müzisyen Cem Belevi 1001 Çocuk 1001 Dilek
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