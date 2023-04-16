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16 Nisan 2023 Pazar 15:16:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 15:16:00

Miniklere oyuncak jesti

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Acun Ilıcalı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara oyuncak hediye etti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara oyuncak hediye etti. Ilıcalı, Altınşehir Konteyner Kent'teki depremzede çocuklarla bir araya geldi. Ilıcalı, "Çocuklarımız 'Acun abi bize oyuncak getirmedin mi?' demişlerdi. O da içime dert oldu. Ben de onlara bir jest olması için, bayram öncesi ufak bir mutluluk olması için, oyuncaklar getirdim. Onların gözündeki ufak bir mutluluk bile beni çok mutlu ediyor. Şu anda rüyada gibiyim" dedi.

Etiketler : acun ılıcalı depremzede çocuk oyuncak
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