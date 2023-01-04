Minikler müzikali

Birçok dizide başarıyla oynayan televizyonun çocuk yıldızları bu kez tiyatro sahnesinde bir müzikalde boy gösteriyor. Gerçek Sanat Atölyesi'nin yapımcılığında provalarına başlanan 'Mila ve Müziğin Dahi Bestecileri' oyununda, Lavinya Ünlüer, Esat Polat Güler, Alihan Türkdemir, Taha Sönmezışık ve Mukaddes Kaya yer alıyor. Oyunda, gerçek sihrin sevgi dolu bir kalpten geçtiğini ve öğrenmenin çocukları ne denli mutlu ettiği anlatılıyor.