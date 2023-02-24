Minikler bizi görünce mutlu oluyor

Rapçi Sefo, Hatay'da AFAD çadırlarında yaşayan depremzede çocuklarla yaşadıklarını anlattı. Gün boy miniklerle oyunlar oynayan Sefo, eğlenceli anlar yaşamıştı. Rapçi afet bölgesinde geçirdiği 3 günle ilgili, "İnsanların bize ihtiyacı vardı. İskenderun'da üç gün kaldım. Acılı bir hikayeyi mutlu seyrettik. Çocuklar bizi görünce mutlu oluyorlar. Fazla derinlerine de girmek istemedim. Konuyu bile açmak istemedim" dedi.