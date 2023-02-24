Minikler bizi görünce mutlu oluyor
Rapçi Sefo, Hatay'da yaşayan depremzede çocuklarla yaşadıklarını anlattı.
Rapçi Sefo, Hatay'da AFAD çadırlarında yaşayan depremzede çocuklarla yaşadıklarını anlattı. Gün boy miniklerle oyunlar oynayan Sefo, eğlenceli anlar yaşamıştı. Rapçi afet bölgesinde geçirdiği 3 günle ilgili, "İnsanların bize ihtiyacı vardı. İskenderun'da üç gün kaldım. Acılı bir hikayeyi mutlu seyrettik. Çocuklar bizi görünce mutlu oluyorlar. Fazla derinlerine de girmek istemedim. Konuyu bile açmak istemedim" dedi.