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19 Şubat 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 10:30:00

Minik yürekleri sevindirdiler

Kaynak: AA

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Sanat dünyasından birçok isim asrın felaketi sonrası deprem bölgelerinde çadırda kalan çocuklarla bir araya geldi. Ünlü isimler miniklerle oyun oynayarak yaralarını sarmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremler sonrasında Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler maddi desteğin yanında koordinasyon merkezlerinde yardım malzemelerini koliledi, birçoğu da afet bölgesine koştu. Çadırkentlerde minik depremzedelerle birebir ilgilenen ünlüler, moral vererek yaralarını sarmak için seferber oldu. Asrın felaketinde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler çadır kentlerde barınma imkanı bulurken, çocukların deprem travmasını atlatması için Derya Uluğ. Sefo ve Doğukan Manço gibi isimler harekete geçti. Şarkıcılar afet bölgelerindeki miniklerin yanında soluğu aldı. Malatya da ise AFAD çadırlarında yaşayan çocuklar için tiyatrocular miniklerle oyunlar oynadı. Gün boyu eğlenceli anlar yaşayan miniklerin yüzlerinde tebessüm oluştu.

ZEKA VE BECERİ OYUNLARI BEKLİYORUZ

Merhum sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço deprem bölgelerine yardıma gitti. Manço, sosyal medya hesabından çocuklar için de bir istekte bulundu. Manço, "Burada çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat bu oyuncakları lütfen seçerek gönderin. Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarını dağıtmak için değil, hem el becerilerini, hem zekalarını geliştirecek hem de sosyalleştirecek oyuncaklar olsun" dedi.

ÇOK GÜZELSİNİZ!

Rapçi Sefo Hatay'da AFAD çadırlarda yaşayan depremzede çocuklarla buluştu. Gün boyu miniklerle eğlenceli anlar yaşayan Sefo, yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından yayınladı. Sefo, afet bölgesinde kız çocuğunun bir anda saçını okşamasıyla ilgili, "Çadır kentte çocuklarla buluştuk, hiçbir şey olmamış gibi güldük eğlendik. Tuana bana beklemediğim bir anda öyle bir şey yaşattı ki bunu tarif edemem. Çok güzelsiniz çocuklar" dedi.

HEDİYE VERDİ, FUTBOL OYNADI

Şarkıcı Derya Uluğ, Kahramanmaraş Pazarcık'ta Kızılay'ın kurduğu çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti. Miniklere hediyeler veren şarkıcı, çocuklarla futbol oynayıp top sektirdi. Çocuklarla neşeli anlar yaşayan Uluğ, çocuklarla selfie yaptıkları hatıra fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN

Asrın felaketinde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler çadır kentlerde barınma imkanı bulurken, çocukların deprem travmasını atlatması için de tiyatrocular seferber oldu. Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Grubu, Kültür ve Kongre Merkezinin bahçesinde çeşitli oyunları sahneye koyarak çocukları mutlu etmeye çalışıyor. Nasreddin Hoca kostümlerini giyen Ömer Konakçı, fıkralar ve masallar anlatıyor. Depremin ardından ilk gün arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirten Konakçı, "Çocukların yüzünü güldürmek için sahaya indik. Onları çok seviyoruz. Çocukların bu gülücükleri her şeye bedeldir. Onlar gülsün, biz hep alandayız" dedi.

Etiketler : asrın felaketi deprem çadır çocuk ünlü isimler

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