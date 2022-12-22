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22 Aralık 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 19:00:00

Minik yürekleri fethediyor

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Elazığ'a giden Sefo, 'Elazığ Harput Ekrem Uzel Ortaokulu'nun bahçesinden kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencileri görünce dayanamayıp yanlarına gitti.

Konser vermek için Elazığ'a giden Sefo yolda yürürken 'Elazığ Harput Ekrem Uzel Ortaokulu'nun bahçesinden kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencileri görünce dayanamayıp yanlarına gitti. Rapçi, minik hayranlarının defterlerine imza atarak onları mutlu etti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda da Bursa'da bir hayranının temsilci seçiminde "Sefo'yu okula getireceğim" vaadini gerçekleştirmişti.

Etiketler : elazığ sefo magazin
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