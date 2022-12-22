Minik yürekleri fethediyor

Konser vermek için Elazığ'a giden Sefo yolda yürürken 'Elazığ Harput Ekrem Uzel Ortaokulu'nun bahçesinden kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencileri görünce dayanamayıp yanlarına gitti. Rapçi, minik hayranlarının defterlerine imza atarak onları mutlu etti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda da Bursa'da bir hayranının temsilci seçiminde "Sefo'yu okula getireceğim" vaadini gerçekleştirmişti.

