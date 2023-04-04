Minik ressam dünyaya açılıyor

Oyuncu Bekir Aksoy'un üç yaşındaki ressam olan oğlu Asil Aksoy dünyaya açılıyor. Baba-oğul, Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Asil Aksoy'un 80 eserden oluşan sergisiyle ilgili konuşan oyuncu, "Sergi çok beğenildi. Kısa süre sonra birçok kişiden mesaj aldık. Oğlum dünyaya açılıyor. Önümüzdeki günlerde sergi Hollanda'da yer alacak. Oğlumla oraya gideceğiz. İngiltere'de istedi, görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde birçok ülkeye gideceğiz. Çocuğumla gurur duyuyorum" dedi.