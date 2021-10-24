Minik hayranıyla sahnede

Tan Taşçı, Türkiye turnesine devam ediyor. Sanatçı Adana ve Gaziantep'te sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Tan, sahnede yanına gelen minik bir kız hayranıyla 'Eski Sevgilim' şarkısını söyledi. Küçük hayranının şarkı söylemesine bayılan Taşçı, sahneye oturarak miniği dinledi.