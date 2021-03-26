Minibüsün acı hatırası!

Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği gerçek ortaya çıktı. Sam'ın plakası görünmesin diye çaba sarfettiği minibüsüyle, 2005'te Manisa'da ters yönden gelen motosikletli Adem Genbaşı'na çarptığı aracın olduğu öğrenildi. Sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken Sam'ın, motosiklet sürücüsünün kazada 8'de 8 kusurlu bulununca serbest kaldığı ortaya çıktı.