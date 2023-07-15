Minibüse bindi konser verdi
Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Çeşme'de tatil yapıyor.
Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Çeşme'de tatil yapıyor. Önceki akşam bir mekan çıkışında taksi bulamayan Kırmızıgül, Alaçatı'da minibüse bindi. Minibüste sevenlerine konser veren Kırmızıgül, sevilen şarkılarını okudu. Yolcular ise o anları anbean kayda almayı ihmal etmedi. Takipçilerinden gelen videoları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Çok mutu olduğum anlar. Çeşme'de minibüste bulunan dostlarla konser verdiğim doğrudur. Muhteşemdi" notunu yazdı.