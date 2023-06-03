Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum

Oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan hayranlarını sorularını yanıtladı. Oyuncu, bir takipçisinin, "Köy hayatını seviyorsunuz galiba?" sorusuna "Anneannemler İsviçre'den döndükten sonra köyde yaşadılar, benim yaz tatillerimin bir kısmı da köyde geçti çocukken... Köy hayatını çok seviyorum. Dinginliğini, doğallığını... Hayatın gerçek ritmini şehirde hissedemiyorum artık" cevabını verdi. Tugay, son olarak Afra Saraçoğlu yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde yer almıştı.