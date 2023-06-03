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03 Haziran 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 09:45:00

Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum

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Mine Tugay, Instagram'dan hayranlarını sorularını yanıtladı.

Oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan hayranlarını sorularını yanıtladı. Oyuncu, bir takipçisinin, "Köy hayatını seviyorsunuz galiba?" sorusuna "Anneannemler İsviçre'den döndükten sonra köyde yaşadılar, benim yaz tatillerimin bir kısmı da köyde geçti çocukken... Köy hayatını çok seviyorum. Dinginliğini, doğallığını... Hayatın gerçek ritmini şehirde hissedemiyorum artık" cevabını verdi. Tugay, son olarak Afra Saraçoğlu yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde yer almıştı.

Etiketler : oyuncu mine tugay köy
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