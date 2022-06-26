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26 Haziran 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 16:00:00

Minderden podyuma

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Fitness ve Body Building eğitmeni Cengizhan Iğdır, minderde başlayan hayatını podyumda devam ettirecek.

Fitness ve Body Building eğitmeni Cengizhan Iğdır, minderde başlayan hayatını podyumda devam ettirecek. Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyonlukları olan Iğdır, tecrübelerini dizi setlerine hazırlanan oyunculara ders vermeye başladı. Iğdır, yeni oyuncular ve şarkıcıların vücutlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek "Mesleki karakterim sebebiyle isim vermem doğru olmaz ama dizilerde ve sahnelerde izlediğiniz birçok ünlü simanın vücutlarını düzelttik" dedi.

Etiketler : Minderden podyuma Fitness ve Body Cengizhan Iğdır
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