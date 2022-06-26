Minderden podyuma

Fitness ve Body Building eğitmeni Cengizhan Iğdır, minderde başlayan hayatını podyumda devam ettirecek. Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyonlukları olan Iğdır, tecrübelerini dizi setlerine hazırlanan oyunculara ders vermeye başladı. Iğdır, yeni oyuncular ve şarkıcıların vücutlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek "Mesleki karakterim sebebiyle isim vermem doğru olmaz ama dizilerde ve sahnelerde izlediğiniz birçok ünlü simanın vücutlarını düzelttik" dedi.