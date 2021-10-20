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20 Ekim 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 14:00:00

Milyonluk yeni oyuncak

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alatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 7 milyon liralık Rolls Royce marka aracıyla mekana gelen Senegalli futbolcu tüm dikkatleri üzerine çekti. Giyim tarzıyla da ilgi odağı olan futbolcu, ''Taraftarlarımızın verdiği destekten çok mutluyum, ben de onları çok seviyorum" dedi.

Etiketler : Milyonluk yeni oyuncak Galatasaray Mbaye Diagne
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