Milyonluk yeni oyuncak

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 7 milyon liralık Rolls Royce marka aracıyla mekana gelen Senegalli futbolcu tüm dikkatleri üzerine çekti. Giyim tarzıyla da ilgi odağı olan futbolcu, ''Taraftarlarımızın verdiği destekten çok mutluyum, ben de onları çok seviyorum" dedi.