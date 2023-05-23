Milyonluk sahne

Şarkıcı Linet önceki akşam Cahide Palazzo'da sevenleriyle bir araya geldi. Sahnesinde Linet, yepyeni repertuarından sevilen Türk Sanat Müziği, arabesk ve pop şarkılarını seslendirdi. Linet, geçtiğimiz günlerde İtalya'dan aldığı iki kıyafeti ve milyonluk Bvlgari marka takılarıyla sahnede göz kamaştırdı.