VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO: Finlandiya'da asker konuşlandırmamız bu ülkenin kendi kararına bağlı
"En zorlu koşullarda dahi ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz"
Malatya'daki konteyner kentlere 20 bin 209 depremzede yerleştirildi
YÖK lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarını artırdı
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Akar kanaat önderleriyle bir araya geldi
04 Nisan 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 10:30:00

Milli başarı

ABONE OL

Barış Falay ve Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar Falay milli başarı elde etti.

Oyuncular Barış Falay ve Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar Falay milli başarı elde etti. 14 yaşındaki Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışın son ayağında Türkiye ikincisi oldu ve ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Barış Falay yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından, "Oğlumuz Mavi Rüzgar Falay son ayağında Çağla Kubat Winsurf Akademi yarışçısı olarak Türkiye ikincisi olup, ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Gururluyuz" yazarak dile getirdi.

Etiketler : barış falay esra ronabar mavi rüzgar falay başarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX