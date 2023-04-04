Oyuncular Barış Falay ve Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar Falay milli başarı elde etti. 14 yaşındaki Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışın son ayağında Türkiye ikincisi oldu ve ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Barış Falay yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından, "Oğlumuz Mavi Rüzgar Falay son ayağında Çağla Kubat Winsurf Akademi yarışçısı olarak Türkiye ikincisi olup, ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Gururluyuz" yazarak dile getirdi.