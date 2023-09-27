Milano'da moda şov

Modacı Recep Demiray, Milano Moda Haftası'nda tasarımlarını sergiledi. Tarihi Barozzi Sarayı'nda gerçekleştirilen defileye 300'e yakın davetli katıldı. 15 özel tasarım, 'Fashion in the city' etkinliği kapsamında İtalyan mankenler tarafından sergilendi. Demiray, "Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle büyük bir organizasyonda ülkemi temsil ettiğim için çok gururlu ve mutluyum" dedi.

