Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı

Romantik şarkıların sesi Yaşar, yıllar öncesini yad etti. 1994 yılında Ankara Mamak'ta 239. kısa dönem olarak vatani görevini tamamlayan 52 yaşındaki şarkıcı, nostaljik bir an yaşadı. Sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını paylaşan Yaşar, gönderisinin altına, "Mikrofon askerde de peşimi bırakmamıştı. Yemin törenini ben sunmuştum ve tabii şiirleri de ben okumuştum" notunu yazdı.