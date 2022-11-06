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06 Kasım 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 14:30:00

Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı

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Romantik şarkıların sesi Yaşar, yıllar öncesini yad etti. 1994 yılında Ankara Mamak'ta 239. kısa dönem olarak vatani görevini tamamlayan 52 yaşındaki şarkıcı, nostaljik bir an yaşadı.

Romantik şarkıların sesi Yaşar, yıllar öncesini yad etti. 1994 yılında Ankara Mamak'ta 239. kısa dönem olarak vatani görevini tamamlayan 52 yaşındaki şarkıcı, nostaljik bir an yaşadı. Sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını paylaşan Yaşar, gönderisinin altına, "Mikrofon askerde de peşimi bırakmamıştı. Yemin törenini ben sunmuştum ve tabii şiirleri de ben okumuştum" notunu yazdı.

Etiketler : Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı Yaşar Ankara Mamak
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