Midesindeki tüp çıkarıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın geçen yıl akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan ve midesine tüp takılan Akın, zor günleri geride bırakıyor. Usta isim sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Akın, Instagram hesabından bir paylaşımın altına, "Midemdeki beslenme tüpünün ameliyatla acilen çıkarılmasından aylar sonra sizlere 'günaydın' demek istedim" notunu düştü.