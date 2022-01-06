Avukat Aslı Hatemi, Nişantaşı Citys'de objektiflere takıldı. Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olmuştu. Konu hakkında konuşan avukat, "Evet doğru. Hâlâ tedavim görüyorum. Sabah saatlerinde yine hastanedeydim. Midemde yanık oluştu o yüzden tedavim devam ediyor'' dedi. Hatemi, mağazadaki çalışanın hatası olduğunu söyleyerek, ''Önce kendimdeki zararı tespit ettikten sonra dava açıp açmayacağıma karar vereceğim" dedi.