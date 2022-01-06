VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Kazakistan açıklaması
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli TURKOVAC aşısı yaptırdı
Kazakistan yangın yeri! KGAÖ askeri birlik gönderdi
Göreve başlamaya hazırlanıyor
Bitcoin'de sert düşüş!
İşte en çok satılan otomobil markaları
Casusluktan tutuklanan DEVA Partili Gürcan için istenen ceza belli oldu
Yosunlardan jet yakıtı üretecek!
Bakan Derya Yanık duyurdu... Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye tepki
Togg CEO'su Karakaş gözyaşlarını tutamadı
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı ön başvuru süresi yarın sona erecek
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bilim insanları böyle uyardı: "O maskeleri çöpe atın"
Kazakistan'ın yardım çağrısı sonrası Rus gazeteciden skandal istekler
Kasım Süleymani'nin kızı İran'da eleştiri oklarının hedefi oldu!
Savunma sanayii için tarihi gün
İP'li isimden AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler!
Kuzey Kore doğruladı: Yeni tip hipersonik füze denedik
Türk vatandaşlığına geçişte yeni şartlar
Toplantının perde arkası ortaya çıktı!
İki ülke için Rusya'yı kızdıracak öneri!
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı çok sayıda yaralı var
06 Ocak 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 14:00:00

Midemde yanık oluştu

ABONE OL

Avukat Aslı Hatemi, Nişantaşı Citys'de objektiflere takıldı.

Avukat Aslı Hatemi, Nişantaşı Citys'de objektiflere takıldı. Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olmuştu. Konu hakkında konuşan avukat, "Evet doğru. Hâlâ tedavim görüyorum. Sabah saatlerinde yine hastanedeydim. Midemde yanık oluştu o yüzden tedavim devam ediyor'' dedi. Hatemi, mağazadaki çalışanın hatası olduğunu söyleyerek, ''Önce kendimdeki zararı tespit ettikten sonra dava açıp açmayacağıma karar vereceğim" dedi.

Etiketler : Midemde yanık oluştu Aslı Hatemi Nişantaşı Citys
Yeni yıl dileği sağlık

Yeni yıl dileği sağlık
Üç yıl sonra işbaşı

Üç yıl sonra işbaşı
Yine geldim iki gözüm

Yine geldim iki gözüm
Sevgiliyle ilk paylaşım

Sevgiliyle ilk paylaşım
Hastaneden paylaşım

Hastaneden paylaşım
20 bin kişilik kutlama

20 bin kişilik kutlama
‘Gecemizi mahvettin'

‘Gecemizi mahvettin'
Kim der 43 yaşında

Kim der 43 yaşında
Kuliste tebrik etti

Kuliste tebrik etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER