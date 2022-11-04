Michelin buluşma

Michelin yıldızlı Şef Akira Back'ın Türkiye'deki ilk restoranını JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea Otel'de görkemli bir açılışla sezona 'merhaba' dedi. Geceye iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerden Yağmur Tanrısevsin, Yeşim Dalgıçer, İlay Erkök, Uğur Kurul, Sinem Yıldırım ve Ender Saraç katıldı. Gecede Japon kültürünü yansıtan özel dans şovları ve DJ Doğan Çabakçor setin başına geçerek eğlenceli saatler yaşattı.