Miami'de aşk yeniden!
Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ilişkilerine bir şans daha verdi. Çift, barışma sonrası baş başa Miami'de tatiline çıktı.
En son ekranlara veda eden 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ilişkilerine ikinci şansı verdi. Geçtiğimiz aylarda Torreria'nın "Oyunculuğu bırak gel, seni sultanlar gibi yaşatayım" sözlerine sinirlenerek Özkan'ın ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Tek başına Bodrum'a tatile çıkan Devrim Özkan, önceki gün soluğu ABD'de aldı.
HAYRANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Gossippasta'nın haberine göre çift, beraber Miami tatiline çıktı. Çift, Miami sokaklarında yürürken hayranları tarafından görüntülendi. Bu görüntüler sonrasında Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasında yeniden bir aşk yaşandığı öne sürüldü.