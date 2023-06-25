VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Yaşananlar Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama"
Ukrayna'dan peşe peşe Rusya açıklamaları! Putin küplere binecek
Wagner krizi sonrası Rusya'dan Çin'e diplomatik çıkarma!
Pakistan'da iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti
Köprü ve otoyollarda rekor kırıldı! Bakan Uraloğlu: Yakında yeni rekorlar bekliyoruz
Türkiye kilit ülke konumunda! Karadağ Başbakanı: Dünyada bunun bir örneği yok
25 Haziran 2023 Pazar 15:46:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 15:46:00

Miami'de aşk yeniden!

ABONE OL

Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ilişkilerine bir şans daha verdi. Çift, barışma sonrası baş başa Miami'de tatiline çıktı.

En son ekranlara veda eden 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ilişkilerine ikinci şansı verdi. Geçtiğimiz aylarda Torreria'nın "Oyunculuğu bırak gel, seni sultanlar gibi yaşatayım" sözlerine sinirlenerek Özkan'ın ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Tek başına Bodrum'a tatile çıkan Devrim Özkan, önceki gün soluğu ABD'de aldı.

HAYRANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Gossippasta'nın haberine göre çift, beraber Miami tatiline çıktı. Çift, Miami sokaklarında yürürken hayranları tarafından görüntülendi. Bu görüntüler sonrasında Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasında yeniden bir aşk yaşandığı öne sürüldü.

Etiketler : devrim özkan lucas torreria aşk
Ersay'ın 'deneme' üçlüsü

Ersay'ın 'deneme' üçlüsü
aşıkların ilk tatili

aşıkların ilk tatili
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı
Aile yemeği

Aile yemeği
Annesini evlendirdi

Annesini evlendirdi
Filmde dövüştü

Filmde dövüştü
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması
Kolye enerjisi

Kolye enerjisi
Türkü gecesi

Türkü gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX