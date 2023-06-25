Miami'de aşk yeniden!

En son ekranlara veda eden 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ilişkilerine ikinci şansı verdi. Geçtiğimiz aylarda Torreria'nın "Oyunculuğu bırak gel, seni sultanlar gibi yaşatayım" sözlerine sinirlenerek Özkan'ın ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Tek başına Bodrum'a tatile çıkan Devrim Özkan, önceki gün soluğu ABD'de aldı.



HAYRANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Gossippasta'nın haberine göre çift, beraber Miami tatiline çıktı. Çift, Miami sokaklarında yürürken hayranları tarafından görüntülendi. Bu görüntüler sonrasında Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasında yeniden bir aşk yaşandığı öne sürüldü.