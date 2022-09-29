Mezun oyunu
Oyuncu Kerem Alışık babası adına kurulan yüzde yüz eğitim veren Sadri Alışık Kültür Merkezi konservatuvarı mezunlarını yalnız bırakmadı.
Oyuncu Kerem Alışık babası adına kurulan yüzde yüz eğitim veren Sadri Alışık Kültür Merkezi konservatuvarı mezunlarını yalnız bırakmadı. Ayşegül Erkutay'ın yönettiği, 'Yol-Cu-Luk' adlı oyun mezuniyet olarak sahnelendi. Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, "Artık kanatlarınızı taktınız. Uçmayana, kanat çırpmayana gökyüzünü vermezler" diyerek meşakkatli olan meslekte iyi dileklerini iletti.