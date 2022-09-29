Mezun oyunu

Oyuncu Kerem Alışık babası adına kurulan yüzde yüz eğitim veren Sadri Alışık Kültür Merkezi konservatuvarı mezunlarını yalnız bırakmadı. Ayşegül Erkutay'ın yönettiği, 'Yol-Cu-Luk' adlı oyun mezuniyet olarak sahnelendi. Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, "Artık kanatlarınızı taktınız. Uçmayana, kanat çırpmayana gökyüzünü vermezler" diyerek meşakkatli olan meslekte iyi dileklerini iletti.