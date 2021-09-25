Mevlana'yı canlandıracak

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25 Eylül 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 15:00:00

Mevlana'yı Bülent İnal canlandıracak

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Bülent İnal, TRT'nin iddialı yapımlarından 'Hz. Mevlana' dizisinde Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi oynayacak. Ekip, önceki gün Konya'da kamera karşısına geçti.

Başrollerinde Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır ve Levent Can'ın yer aldığı 'Hz. Mevlana' dizisinin ekibi sete çıktı. Yapım için Konya'da 50 dönümlük alana özel plato kuruldu. 13. Yüzyıl Selçuklu Konya'sının dış ve iç suru inşa edildi. Dış sur içerisinde bulunan 88 yapıdan 35'i; aktar, bakkal, kumaşçı, sepetçi, nalbant, testici, çarıkçı, derici, kalaycı ve bakırcı gibi zanaatkârların dükkanları bulunuyor. Plato da ayrıca 37 adet ev, 4 adet kümbet, 3 adet cami, 1 adet kilise, 2 adet han, 1 adet aşevi, 1 adet hamam, 4 adet konak bulunuyor. Yapımcılığını Ahmet Okur ve Kerim Ayyıldız'ın yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor.

Etiketler : bülent inal kaan yıldırım ahu türkpençe ilker aksum ushan çakır levent can mevlana magazin
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