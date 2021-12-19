VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ASELSAN'dan büyük atılım!
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı
Hong Kong'ta halk sandık başında
Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı
Asgari Geçim İndirimi'nde büyük artış
Mısır'dan Almanya'ya sert tepki: İçişlerine apaçık müdahale
AGİ problemi çözüldü
Meteoroloji il il uyardı!
Afrika'ya aşı desteği!
Başkan Erdoğan'dan Musk'a tebrik!
"Daima Türkiye'nin yanında olacağız"
Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı
Alp Navruz sorusundan kaçtı
Müzik gecesi
Mevlana'nın hayatı beyazperdede
Ciğerotuyla hazırlanan çay öksürüğe çare
Bağırsakları temizleyen meyve: MANDALİNA
Baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor
Kışın kalbi yoran 7 hata
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Aralık
Vitaminin fazlası zehirler
Aydın'da doktorun darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Birleşmiş Milletler'den Sudan'da ifade özgürlüğüne saygı çağrısı
İzmir'de maden ocağında göçük: 22 işçi hafif yaralandı
19 Aralık 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 10:30:00

Mevlana'nın hayatı beyazperdede

ABONE OL

'Bin yılın irfan aşkı', Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin hayat hikayesi beyazperdeye taşınıyor. Yapımda İskender Bey'i İbrahim Çelikkol canlandıracak.

'Bin yılın irfan aşkı', Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin hayat hikayesi beyazperdeye taşınıyor. Yapımda İskender Bey'i İbrahim Çelikkol canlandıracak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin hayat hikayesini anlatan 'Mevlana/Mest-i Aşk' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç ve Hande Erçel'in yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Hassan Fathi oturuyor. Proje de Çelikkol, devletine, milletine ve geleneklerine bağlı komutan İskender Bey karakterine hayat verecek. Hande Erçel, 'Kimya Hatun'u, Bensu Soral 'Meryem'i, Selma Ergeç Mevlana'nın eşi 'Kerra Hatun'u, Boran Kuzum Mevlana'nın küçük oğlu Alaeddin'i ve büyük oğlu Sultan Veled'i ise Burak Tozkoparan canlandırıyor. Mart 2022'de vizyona girecek olan filmde, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmış Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ona manevi yol arkadaşlığı, sohbet şeyhliği yapan Şems-i Tebrizi'nin hayat hikayesi anlatılıyor.

Etiketler : Mevlana Mevlana Celaleddin-i Rumi Şems-i Tebrizi beyazperde
Kabus gecesini anlattı

Kabus gecesini anlattı
Dizisi bitti ama sete ara vermedi

Dizisi bitti ama sete ara vermedi
Kendi şarkısıyla geliyor

Kendi şarkısıyla geliyor
Kurnaz Tilki!

Kurnaz Tilki!
5 ayda 4'üncü şans

5 ayda 4'üncü şans
Kanseri yendi

Kanseri yendi
Güzelliğinin sahibi

Güzelliğinin sahibi
1 milyon 200 bin lira tazminat verecek

1 milyon 200 bin lira tazminat verecek
Zirveyi bırakmıyor

Zirveyi bırakmıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER