Mevlana'nın hayatı beyazperdede

'Bin yılın irfan aşkı', Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin hayat hikayesi beyazperdeye taşınıyor. Yapımda İskender Bey'i İbrahim Çelikkol canlandıracak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin hayat hikayesini anlatan 'Mevlana/Mest-i Aşk' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç ve Hande Erçel'in yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Hassan Fathi oturuyor. Proje de Çelikkol, devletine, milletine ve geleneklerine bağlı komutan İskender Bey karakterine hayat verecek. Hande Erçel, 'Kimya Hatun'u, Bensu Soral 'Meryem'i, Selma Ergeç Mevlana'nın eşi 'Kerra Hatun'u, Boran Kuzum Mevlana'nın küçük oğlu Alaeddin'i ve büyük oğlu Sultan Veled'i ise Burak Tozkoparan canlandırıyor. Mart 2022'de vizyona girecek olan filmde, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmış Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ona manevi yol arkadaşlığı, sohbet şeyhliği yapan Şems-i Tebrizi'nin hayat hikayesi anlatılıyor.