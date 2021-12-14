Mevlana'nın Gürcü Hatun'u Konya'da

Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum ve Ushan Çakır'ın oynadığı 'Mevlana' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 50 dönümlük alana 13. Yüzyıl Selçuklu Konyası'nın dış ve iç surunun inşa edildiği dizinin ekibine son olarak Gürcü Hatun rolüyle Nilay Deniz katıldı. Güzel oyuncu çekimler öncesi çekim yerini görmek ve gözlem yapmak için hafta sonu soluğu menajeriyle Konya'da aldı.