‘Mevlana' için geri sayım

TRT'de yayınlanacak olan 'Mevlana' dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Can Ulkay'ın yöneteceği, Ali Aydın'ın yazdığı dizi TRT'nin polisiye hikâyesi Halka'nın iki oyuncusu Erdal Yıldız ile Kaan Yıldırım'ı buluşturdu. Konya'da çekilecek olan dizinin kadrosundan yine Halka'da rol alan Ahmet Mümtaz Taylan da son anda 'Aziz'le zamanlaması uymadığı için ayrılmıştı. Dizide diğer başlıca önemli rolleri Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Altan Gördüm, Devrim Özkan, Can Nergis ve Haluk Piyes oynuyor.