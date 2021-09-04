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04 Eylül 2021 Cumartesi 11:37:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 11:37:00

‘Mevlana' için geri sayım

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TRT'de yayınlanacak olan 'Mevlana' dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

TRT'de yayınlanacak olan 'Mevlana' dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Can Ulkay'ın yöneteceği, Ali Aydın'ın yazdığı dizi TRT'nin polisiye hikâyesi Halka'nın iki oyuncusu Erdal Yıldız ile Kaan Yıldırım'ı buluşturdu. Konya'da çekilecek olan dizinin kadrosundan yine Halka'da rol alan Ahmet Mümtaz Taylan da son anda 'Aziz'le zamanlaması uymadığı için ayrılmıştı. Dizide diğer başlıca önemli rolleri Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Altan Gördüm, Devrim Özkan, Can Nergis ve Haluk Piyes oynuyor.

Etiketler : mevlana dizisi trt can ulkay kaan yıldırım erdal yıldız
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