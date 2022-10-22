Metin'siz ilk sahne

Şarkıcı Eda Özülkü, Sahranze'de 15 yıl sonra ilk kez solo performans sergiledi. Özülkü, 90'ların en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla 2,5 saat sahnede kaldı. Şarkıcıyı izlemeye eşi Metin Özülkü geldi. Şarkıcı sahneden eşine, "Bu akşam bir kanadım kırık gibiyim. Yıllardır Metin olmadan sahne yapmadım, çok heyecanlıyım" diyerek, Metin Özülkü'yü sahneye davet ederek 'Seninle Olmak Var Ya' şarkısında düet yaptı.