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29 Kasım 2020 Pazar 16:04:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 14:05:00

Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz

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Oyuncu Metin Yıldız, kız arkadaşıyla el ele görüntülendi.

 Yeni bir dizi ve film çalışması olduğunu ifade eden Metin Yıldız, ‘’Gördüğünüz gibi mutluyuz. İşlerimizde iyi gidiyor. Saat 20:00 olmadan eve gitmemiz lazım. Malumunuz sokağa çıkma yasağı var'' diyerek hızlıca yoluna devam etti. 

Etiketler : Metin Yıldız Metin Yıldız kız arkadaşı magazin
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