29 Kasım 2020 Pazar 16:04:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 14:05:00
Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz
Oyuncu Metin Yıldız, kız arkadaşıyla el ele görüntülendi.
Yeni bir dizi ve film çalışması olduğunu ifade eden Metin Yıldız, ‘’Gördüğünüz gibi mutluyuz. İşlerimizde iyi gidiyor. Saat 20:00 olmadan eve gitmemiz lazım. Malumunuz sokağa çıkma yasağı var'' diyerek hızlıca yoluna devam etti.
- Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor
- Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz
- Hakan Altun Gonca Vuslateri ile birlikteliği için ilk kez konuştu: Nazar değmesin
- 'Akrep' dizisinden ilk görüntüler ortaya çıktı
- Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!
- Yalısından dışarı adım atmıyor