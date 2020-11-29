Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz

Yeni bir dizi ve film çalışması olduğunu ifade eden Metin Yıldız, ‘’Gördüğünüz gibi mutluyuz. İşlerimizde iyi gidiyor. Saat 20:00 olmadan eve gitmemiz lazım. Malumunuz sokağa çıkma yasağı var'' diyerek hızlıca yoluna devam etti.