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23 Mayıs 2024 Perşembe 14:49:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 14:49:00

Metin Akdülger'in Sandık Kokusu'ndan ayrılma nedeni şoke etti!

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Sandık Kokusu'ndan ayrılan Metin Akdülger, kararıyla herkesi şoke etmişti. Metin Akdülger'in Sandık Kokusu'ndan ayrılma nedeni ortaya çıktı.

Metin Akdülger başrolü olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrılmış ve vedasını da şu sözlerle gerçekleştirmişti:

"Hanımlar Beyler, hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla'da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim."

METİN AKDÜLGER'İN SANDIK KOKUSU'NDAN AYRILMA NEDENİ ŞOKE ETTİ

Ünlü oyuncunun Sandık Kokusu'ndan ayrılma nedeni ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; karakteriyle ilgili "Atilla bunu yapmaz" diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya, babası Hasan'ı oynayan Uğur Yücel'in "Hasan da bunu yapmaz" diyerek çıkıştı ve ortamın gerildi.

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