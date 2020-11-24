Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 20 bin TL'lik alyans pozu
Mesut Özil, ortağı olduğu mücevher markasıyla birlikte eşi Amine Gülşe için alyans tasarlattı. Gülşe, fiyatı 20 bin TL olan yüzükle fotoğrafını paylaştı.
Arsenal takımında top koşturan Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’nin ayaklarını aldığı hediyelerle yerden kesiyor. Daha önce birçok kez pırlanta seti alan Mesut Özil, yine Gülşe’ye özel bir hediye yaptırdı. Futbolcu, geçen sene kızı Eda’yı dünyaya getiren Amine Gülşe için alyans tasarlattı. Mesut Özil, bu tasarımı da ortak olduğu mücevher markası Glamira ile hayata geçirdi. Aldığı hediye karşısında mutlu olan Amine Gülşe’nin özel hediyesi de paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Ünlü isim, İngiltere’deki evinde 20 bin TL değerindeki yüzüğüyle paylaşım yaptı. Çok sayıda yorum aldı.
- Berkay'ı 'lüks araçlar' rahatsız ediyor
- Ekimin en çok konuşulan ünlü isimleri ve magazin olayları...
- 'Every Other Weekend' filminde Mel Gibson ile oynayacak
- Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 20 bin TL'lik alyans pozu
- 'Bir Başkadır' IMDb'de fırtınalar estiriyor
- Baraj dizisi oyuncularından Zehra'dan flaş Türkiye açıklaması