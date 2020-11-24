Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 20 bin TL'lik alyans pozu

Arsenal takımında top koşturan Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’nin ayaklarını aldığı hediyelerle yerden kesiyor. Daha önce birçok kez pırlanta seti alan Mesut Özil, yine Gülşe’ye özel bir hediye yaptırdı. Futbolcu, geçen sene kızı Eda’yı dünyaya getiren Amine Gülşe için alyans tasarlattı. Mesut Özil, bu tasarımı da ortak olduğu mücevher markası Glamira ile hayata geçirdi. Aldığı hediye karşısında mutlu olan Amine Gülşe’nin özel hediyesi de paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Ünlü isim, İngiltere’deki evinde 20 bin TL değerindeki yüzüğüyle paylaşım yaptı. Çok sayıda yorum aldı.

