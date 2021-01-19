19 Ocak 2021 Salı 05:34:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 13:57:00
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda tarzıyla İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve kızı Eda ile birlikte önceki akşam İstanbul'a geldi.
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda, Dior marka 4 bin 500 TL değerindeki elbisesiyle dikkat çekti. Minik Eda daha önce de giydiği Dior marka kıyafetleriyle haber olmuştu.
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- Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda tarzıyla İstanbul'da
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