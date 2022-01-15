Romantik aile yemeği

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, tescilli güzel eşi Amine Gülşe ve kızları Eda'yı evde bırakarak baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. Bir hayli keyifli olduğu görülen çiftten Özil, sosyal medyadan bir fotoğraflarını yayınladı. Futbolcu paylaşımına, "Aşkımla akşam yemeği" notunu düştü.