15 Ocak 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 17:00:00
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den romantik aile yemeği
Mesut Özil, güzel eşi Amine Gülşe baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, tescilli güzel eşi Amine Gülşe ve kızları Eda'yı evde bırakarak baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. Bir hayli keyifli olduğu görülen çiftten Özil, sosyal medyadan bir fotoğraflarını yayınladı. Futbolcu paylaşımına, "Aşkımla akşam yemeği" notunu düştü.