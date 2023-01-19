Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi

TRT'nin 'Yürek Çıkmazı' dizisinde yer alan oyuncu Mesut Akusta talihsiz bir kaza geçirdi. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi. Akusta araçtan indikten sonra dengesini kaybedip düştü. Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmaklarını ezdi. Acılar içinde kıvranan oyuncunun 3 parmağı ezildi. Akusta'nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve işinin başında döndü.