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05 Mayıs 2023 Cuma 13:39:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 13:39:00

Meslektaşlarına meydan okudu

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Sinan Akçıl, Buca'da sevenleriyle bir araya geldi.

Müzisyen Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu etkinlikler kapsamında Buca'da sevenleriyle bir araya geldi. Akçıl, konserinde sevilen eserlerini alanı dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Konser sonrası habercilerle sohbet eden Akçıl, meslektaşlarına meydan okudu. Akçıl, "Kış aylarında kapalı mekanlarda çıkıp sahne verip, salonu doldurduk diye sevinenleri meydanlara halk konserlerine davet ediyoruz. Hodri meydan" dedi.

Etiketler : müzisyen sinan akçıl buca
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