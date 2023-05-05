Müzisyen Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu etkinlikler kapsamında Buca'da sevenleriyle bir araya geldi. Akçıl, konserinde sevilen eserlerini alanı dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Konser sonrası habercilerle sohbet eden Akçıl, meslektaşlarına meydan okudu. Akçıl, "Kış aylarında kapalı mekanlarda çıkıp sahne verip, salonu doldurduk diye sevinenleri meydanlara halk konserlerine davet ediyoruz. Hodri meydan" dedi.