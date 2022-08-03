Meslektaşını topa tuttu

Ekranlara veda eden 'Yalan Dünya' dizisinde oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu Gonca Vuslateri, bazı meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. Yüzüne filtre uyguladığı bir fotoğrafını yayınlayan 35 yaşındaki oyuncu, isim vermeden bir kadın meslektaşını hedef aldı. Sosyal medyadan Vuslateri, "Ben aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım' estetiği yaptırdım. Bir iki dizide suni gözyaşıyla süzüm-ağlama sahnesi, tam kariyer yapacakken zengin kocayla Akdeniz sahillerinde tanışıp evlilik, aynı düğünde 5 gelinlik" notunu düştü. Vuslateri'nin bu sözleri kime söylediği ise merak konusu oldu.