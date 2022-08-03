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03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:30:00

Meslektaşını topa tuttu

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Ekranlara veda eden 'Yalan Dünya' dizisinde oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu Gonca Vuslateri, bazı meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Ekranlara veda eden 'Yalan Dünya' dizisinde oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu Gonca Vuslateri, bazı meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. Yüzüne filtre uyguladığı bir fotoğrafını yayınlayan 35 yaşındaki oyuncu, isim vermeden bir kadın meslektaşını hedef aldı. Sosyal medyadan Vuslateri, "Ben aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım' estetiği yaptırdım. Bir iki dizide suni gözyaşıyla süzüm-ağlama sahnesi, tam kariyer yapacakken zengin kocayla Akdeniz sahillerinde tanışıp evlilik, aynı düğünde 5 gelinlik" notunu düştü. Vuslateri'nin bu sözleri kime söylediği ise merak konusu oldu.

Etiketler : Meslektaşını topa tuttu Gonca Vuslateri süzüm-ağlama sahnesi
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