Mesleğime önem veriyorum

Şarkıcı Gülben Ergen Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Ergen, sevilen eserlerini dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Mesleğine önem verdiğini ve her şeyin kusursuz olması için elinden geleni yaptığını dile getiren Ergen, "İnsanlar meslekleri için en güzelini en üst seviyesini isterler ve önem gösterirler. Ben de böyle yapıyorum. Halinden tavrından aksesuar ve kıyafetine kadar özenle seçiyorum, dikkat ediyorum" diye konuştu.