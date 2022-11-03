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03 Kasım 2022 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 12:30:00

Meşhur olduğumda param yoktu

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Müzisyen Deha Bilimlier yıllar önce 'Akademi Türkiye' yarışmasıyla tanındığında parası olmadığını belirtti.

Müzisyen Deha Bilimlier yıllar önce 'Akademi Türkiye' yarışmasıyla tanındığında parası olmadığını belirtti. Bilimlier, İpek Açar'ın TRT Müzik'te yayınlanan 'İpek Yolu programına konuk oldu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda meşhur olduğu 'Akademi Türkiye' yarışmasıyla ilgili müzisyen, "O zaman sosyal medya yoktu, olsaydı Özgür Çevik, Barış Akarsu ve ben nerede olurduk bir düşünün. Yarışmadan çıktığımda param yoktu ama herkes beni tanıyordu" dedi.

Etiketler : Meşhur olduğumda param yoktu Müzisyen Deha Akademi Türkiye
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