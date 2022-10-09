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09 Ekim 2022 Pazar 18:39:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 18:39:00

Meşhur eden Instagram mesajı

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'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Afra Saraçoğlu keşfediliş hikayesini anlattı.

'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Afra Saraçoğlu keşfediliş hikayesini anlattı. Oyuncu, bugünkü ününü Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'a borçlu olduğunu söyledi. Annesinin Deniz'e mesaj atması sonucu keşfedilen Saraçoğlu, "Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve 'başladık biz' yazıyor. Bunun üzerine annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum" dedi.


Etiketler : yalı çapkını afra saraçoğlu özcan deniz nurgül yeşilçay
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