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04 Ocak 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 11:30:00

Mesafeyi iyi koruyamadık!

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Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadıkları iddia edilen şarkıcı Deha Bilimlier, 'Söylemezsem Olmaz' programında yazılanlara açıklık getirdi.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadıkları iddia edilen şarkıcı Deha Bilimlier, 'Söylemezsem Olmaz' programında yazılanlara açıklık getirdi. Aslı Bilimlier ile evli olan ve bu evlilikten üç çocuğu olan şarkıcı, ''Eşime aşık biriyim, bu işlerde bir şey başardıysak eşimle beraber başardık. Sahne öncesi Gülşah Saraçoğlu ile telefonda görüşmedim. Evi sahnelerime yakın olduğu için sahneme 2 hafta üst üste geldi. Hatta sahnemde düştü, güldük ettik. Bu haber nerden nasıl çıktı şok içinde kaldık. Benim de hatam olabilir. Sahnede mesafeyi daha iyi koruyabilirdim'' dedi.

Etiketler : Modacı Gülşah Saraçoğlu yasak aşk Deha Bilimlier
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