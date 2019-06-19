19 Haziran 2019 12:52 | Çarşamba
Meryem Uzerli'nin estetikli hali görenleri şaşırttı
Rol aldığı projelerin reyting kurbanı olmasıyla bir süredir ekranlarda yer almayan Meryem Uzerli, önceki gün Amerika'ya gitti.
Hollywood’da Oscar ödüllü Al Pacino’yla karşılaşan Uzerli, birlikte fotoğraf çekerek paylaştı. Uzerli’nin geçirdiği estetik operasyonlardan sonra tanınmaz hale gelen yüzünü görenler ise gözlerine inanamadı. Birçok takipçisi Uzerli’nin yüzündeki değişime bakmaktan ünlü aktör Al Pacino’yu fark edemedi.
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