Merve Sevi salatayla zayıflıyor
Uzun süredir ekranda olmayan oyuncu Merve Sevi'nin zayıflığı dikkat çekti. Merve Sevi, "Az yiyorum. 3-4 öğün yiyerek zayıflamıyorum. Protein ağırlık besleniyorum, bol su ve yeşil gıdalar." dedi.
Oyuncu Merve Sevi, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Uzun süredir ekranda olmayan Sevi, "Özel bir sebebi yok. Hayat böyle gelişti, böyle devam ediyor" dedi. Zayıfladığı görülen oyuncu, "Az yiyorum. 3-4 öğün yiyerek zayıflamıyorum. Protein ağırlık besleniyorum, bol su ve yeşil gıdalar" diye konuştu. Oyuncu, makyaj yapmayı çok sevmediğini doğallıktan yana olduğunu belirtti.