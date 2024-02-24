Oyuncu Merve Sevi, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Uzun süredir ekranda olmayan Sevi, "Özel bir sebebi yok. Hayat böyle gelişti, böyle devam ediyor" dedi. Zayıfladığı görülen oyuncu, "Az yiyorum. 3-4 öğün yiyerek zayıflamıyorum. Protein ağırlık besleniyorum, bol su ve yeşil gıdalar" diye konuştu. Oyuncu, makyaj yapmayı çok sevmediğini doğallıktan yana olduğunu belirtti.