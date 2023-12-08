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08 Aralık 2023 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 09:15:00

Merve Özbey: Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım

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Şarkıcı Merve Özbey, Emrah Karaduman ile yeni bir projeye imza attı.

Şarkıcı Merve Özbey 'Kaptan' şarkısında beraber çalıştığı Emrah Karaduman ile yeni bir projeye imza attı. Özbey, sözü, müziği ve düzenlemesi Karaduman'a ait olan 'Bir İmkansız Var' müzikseverlerle buluşturdu. Teklisi hakkında Özbey, "Hayatımızda hep bir imkansız durum vardır. Benim de umutsuzluğa kapıldığım zamanlar oldu. Müzik kariyerim boyunca zor dönemlerden geçtim. Yaşadıklarım, hiçbir şeyin imkansız olmadığını öğretti bana. Bu yüzden de hayatımdan imkansız kelimesini çıkarttım" dedi.

Etiketler : şarkıcı merve özbey emrah karaduman
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