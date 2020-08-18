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18 Ağustos 2020 Salı 11:21:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 11:21:00

Merve Oflaz Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarına sert çıktı: Ayıp ettiler

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Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi 'Arka Sokaklar'ın Bahar Komseri olarak bilinen Merve Oflaz, aşk yaşadığı iddia edilen Allan Hakko hakkında konuştu. Yakın arkadaşı olduğunu ve zaten 5 yıllık bir birlikteliği olduğunu kaydeden Oflaz 'Ayıp ettiler' dedi.

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Bahar Komiser' karakterine hayat veren oyuncu Merve Oflaz'ın adı geçtiğimiz günlerde iş insanı Allan Hakko ile anılmıştı. Aşk iddialarına sitem eden Oflaz, "Ayıp ettiler" dedi.

Ekranların uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'ın 'Bahar Komiser'i Merve Oflaz, "Burcu Esmersoy’dan ayrılan Allan Hakko ile yeni bir ilişkiye başladığı" iddiaları hakkında sitem dolu sözler sarf etti.

"AYIP ETTİLER"

Haberi yalanlayan Oflaz, "Allen benim yıllardır arkadaşım. Beraber paylaşım yaptığım da oluyor, ayıp ettiler. Zira benim beş yıldır süren bir ilişkim var" dedi. Merve Oflaz, Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının Bebek'te bir otelde düzenlenen doğum gününde karşılaştıklarını sözlerine ekledi. (Cadde)

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