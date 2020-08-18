Merve Oflaz Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarına sert çıktı: Ayıp ettiler

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Bahar Komiser' karakterine hayat veren oyuncu Merve Oflaz'ın adı geçtiğimiz günlerde iş insanı Allan Hakko ile anılmıştı. Aşk iddialarına sitem eden Oflaz, "Ayıp ettiler" dedi.



Ekranların uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'ın 'Bahar Komiser'i Merve Oflaz, "Burcu Esmersoy’dan ayrılan Allan Hakko ile yeni bir ilişkiye başladığı" iddiaları hakkında sitem dolu sözler sarf etti.

"AYIP ETTİLER"

Haberi yalanlayan Oflaz, "Allen benim yıllardır arkadaşım. Beraber paylaşım yaptığım da oluyor, ayıp ettiler. Zira benim beş yıldır süren bir ilişkim var" dedi. Merve Oflaz, Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının Bebek'te bir otelde düzenlenen doğum gününde karşılaştıklarını sözlerine ekledi. (Cadde)