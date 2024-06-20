Şarkıcı Merve Holefter, müzik listelerini altüst eden 'Antidepresan' şarkısının çalıntı olduğunu iddia ederek, Mert Demir'e dava açtı. Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla adını duyuran müzisyen Mert Demir hakkında daha önce 'mali ve manevi haklara tecavüz' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunan Holefter, bu kez Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Merve Holefter, Mert Demir'e 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat davası açtı. Kendisine ait 'Alınsam' adlı eserin nakarat melodisinin 'Antidepresan' parçasında kullanıldığını öne süren Holefter, maddi ve manevi zarara uğradığını iddia etti.

'ESERİM ORİJİNAL'

İddiaya göre Holefter, 'Antidepresan' ile 'Alınsam' şarkılarının arasında önemli ölçüde benzerlik olduğunu fark etti. Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) başvurarak inceleme talep etti. Oluşturulan teknik bilim raporundaki inceleme sonucu iki şarkının nakarat bölümlerinin birebir benzerlik taşıdığı belirtildi.

Davaya cevap veren Mert Demir dilekçesinde, eserin özgün ve orijinal olduğunu belirterek davanın reddini istedi.