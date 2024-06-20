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20 Haziran 2024 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 15:00:00

Merve Holefter, Mert Demir'e çalıntı davası açtı! 2 milyonluk 'Antidepresan'

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Şarkıcı Merve Holefter, Antideprasan şarkısı için Mert Demir'e çalıntı davası açtı. Kendisine ait Alınsam adlı eserin nakarat melodisinin Antidepresan'da kullanıldığını öne süren Merve Holefter, Mert Demir'den 2 milyon 10 bin TL'lik tazminat talep etti.

Şarkıcı Merve Holefter, müzik listelerini altüst eden 'Antidepresan' şarkısının çalıntı olduğunu iddia ederek, Mert Demir'e dava açtı. Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla adını duyuran müzisyen Mert Demir hakkında daha önce 'mali ve manevi haklara tecavüz' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunan Holefter, bu kez Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

DAVA AÇTI!

Merve Holefter, Mert Demir'e 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat davası açtı. Kendisine ait 'Alınsam' adlı eserin nakarat melodisinin 'Antidepresan' parçasında kullanıldığını öne süren Holefter, maddi ve manevi zarara uğradığını iddia etti.

'ESERİM ORİJİNAL'

İddiaya göre Holefter, 'Antidepresan' ile 'Alınsam' şarkılarının arasında önemli ölçüde benzerlik olduğunu fark etti. Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) başvurarak inceleme talep etti. Oluşturulan teknik bilim raporundaki inceleme sonucu iki şarkının nakarat bölümlerinin birebir benzerlik taşıdığı belirtildi.

Davaya cevap veren Mert Demir dilekçesinde, eserin özgün ve orijinal olduğunu belirterek davanın reddini istedi.

Etiketler : mert demir antidepresan dava merve holefter alınsam
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