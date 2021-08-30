VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, seçim için MHP ile uzlaşıyı açıkladı: Baraj yüzde 7
Merve gitti Deniz geldi
Yanıklar tedavi edilmezse eklem kısıtlılığı gelişebilir
Seçilen ayakkabı sağlığı etkiliyor
Yatma şeklindeki hata hastalıklara zemin hazırlıyor
Baş dönmesi kulaktaki sorundan olabilir
BOZUK DİŞLER DE DİL KANSERİ NEDENİ
Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları - 30 Ağustos
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu
MSB'den 'kahramanlara' özel klip
Aşısını yaptırmayıp Irak'a gideceklere test zorunluluğu
14 yaşındaki Miraç her yerde aranıyor
Türkiye'de 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi
Bakan Çavuşoğlu: İlave bir mülteci yükü kaldıramayız
Bayraktar, bir bürokratın kendilerini nasıl vazgeçirmeye çalıştığını anlattı
Maden işletmelerine 850 bin lira hibe desteği
Bakan Akar'dan 30 Ağustos mesajı
Başkan Erdoğan: AKINCI ile birlikte dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olduk
CHP yönetimi düğmeye bastı: Parti içi muhalifler susturuluyor
ABD duyurdu: Taliban söz verdi
CHP'nin Kılıçdaroğlu için hazırladığı videodaki emek hırsızlığına tepki!
Türkiye'den Ermenistan ve S-400 açıklaması
Taliban lideri nerede?
30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:00:00

Merve gitti Deniz geldi

ABONE OL

Fenomen polisiye dizi 'Arka Sokaklar'ın ekibi sete çıkmak için gün sayıyor. Ekibin yeni kadrosu da tamamlandı. Erler Film imzalı dizinin ekibinden Alp Korkmaz'ın ayrılığının ardından yeni polis olarak Emre Komiser rolüyle oyuncu Oğuz Peçe kadroya dahil olmuştu. Merve Oflaz'ın ayrılığının ardından yapıma katılacak kadın polis de merak konusuydu. O isim genç yıldız Deniz Çatalbaş oldu. Aynı zamanda 2020 Best Model 2.'si olan Çatalbaş'ın Aslı Komiser rolünü canlandırması planlanıyor. Dizinin Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnaoğlu, Oya Okar ve Şevket Çoruh'lu yeni afişinde Oğuz Peçe, Deniz Çatalbaş ile Tunç Oğuz da yer alacak.

Etiketler : arka sokaklar alp korkmaz emre komiser oğuz peçe merve oflaz deniz çatalbaş
İmaj değişimine özel paylaşım

İmaj değişimine özel paylaşım
Bonkör Demet

Bonkör Demet
Anlamsız panik

Anlamsız panik
Aşı karşıtlarına ateş püskürdü

Aşı karşıtlarına ateş püskürdü
Set hazırlığı

Set hazırlığı
Yapımcılıkta da iddialı

Yapımcılıkta da iddialı
"Kuzenimle tatlıya bağladık"

"Kuzenimle tatlıya bağladık"
El ele nispet pozları

El ele nispet pozları
Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER