Merve gitti Deniz geldi

Fenomen polisiye dizi 'Arka Sokaklar'ın ekibi sete çıkmak için gün sayıyor. Ekibin yeni kadrosu da tamamlandı. Erler Film imzalı dizinin ekibinden Alp Korkmaz'ın ayrılığının ardından yeni polis olarak Emre Komiser rolüyle oyuncu Oğuz Peçe kadroya dahil olmuştu. Merve Oflaz'ın ayrılığının ardından yapıma katılacak kadın polis de merak konusuydu. O isim genç yıldız Deniz Çatalbaş oldu. Aynı zamanda 2020 Best Model 2.'si olan Çatalbaş'ın Aslı Komiser rolünü canlandırması planlanıyor. Dizinin Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnaoğlu, Oya Okar ve Şevket Çoruh'lu yeni afişinde Oğuz Peçe, Deniz Çatalbaş ile Tunç Oğuz da yer alacak.

