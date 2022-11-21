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21 Kasım 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 15:00:00

Merve Dizdar: Estetik baskısına direniyorum

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Merve Dizdar, estetik yaptırması için gelen talepler olduğunu söyledi ve ekledi: "Ben, ben olmaktan çıkarım. İstemiyorum."

'Masumlar Apartmanı' dizisinin ardından 'Tamirhane' adlı film çeken Merve Dizdar, çevresinden 'estetik yaptır' baskısı gördüğünü açıkladı. Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlayan Dizdar, sürekli kendisine estetik yaptırması için gelen talepler olduğunu söyledi. Her zaman doğallıktan yana olduğunu belirten Dizdar, ''Estetiğe karşı değilim ama herhangi bir yerimi yaptırmaya başlasam ben, ben olmaktan çıkarım diye korkuyorum" dedi. Özel hayatına vakit ayıramadığını söyleyen Merve Dizdar, bu konuda ise şöyle konuştu: "Kalbim dolmadı. Çünkü zaman yok. Tanışacağım, tanıyacağım derken bunlar için zamanınım olmadığı bir dönemdeyim."

Bir dönem kaşlarının da çok konuşulduğunu belirten Merve Dizdar, "Bir dönem Türkiye'nin sorunu oldu kaşlarım. Kaşlarımı aldırabilirim elbette ama şu an böyle bir gereklilik yok. Gerekirse rol için aldırırım. Uzunken kısaltmak kolay ama kısayken uzaması zor oluyor" dedi.

Etiketler : merve dizdar estetik magazin
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