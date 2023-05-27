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27 Mayıs 2023 Cumartesi 22:23:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 22:23:00

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Kaynak: İHA

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Fransa'da 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Fransa'da 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

"Kuru Otlar Üstüne" filmi, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.

Merve Dizdar Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

TRT personeli olarak görev yapan Kürşat Üresin ve Cevahir Şahin'in görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapım, 12 Punto 2020'de "TRT Ustaya Saygı Ödülü"nün de sahibi olmuştu. Prodüksiyonu TRT'nin ekip ve ekipman desteğiyle gerçekleştirilen filmin kamera, ses, ışık ve kurgu ekiplerinde de yine TRT personeli görev aldı.

Nuri Bilge Ceylan 2014'te "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Uzak" ve "Üç Maymun" filmleriyle ise Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönmüştü.

Etiketler : Fransa cannes film festivali nuri bilge
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