Merve Büyüksaraç kimdir? Merve Büyüksaraç Survivor iddiaları neler? soruları gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Merve Büyüksaraç katıldığı yarışma sonrasında bulunduğu iddialar sebebiyle Acun Ilıcalı ile karşı karşıya gelmişti. Mahkemelik olan Acun Ilıcalı ve Merve Büyüksaraç ikilisinin davası ocak ayında sonuçlandı ve mahkeme Acun Ilıcalı’yı haklı gördü. Survivor Türkiye Yunanistan'ın finalinde bu konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı şunları söyledi: "Bundan yıllar önceydi. Survivor'da bir yarışmacı, elenmesini kabullenemeyerek hakkımızda asılsız iddialarda bulundu. Bu kişi Merve Büyüksaraç. Kendisi bize defalarca iftira attı, mahkemeye verdik. Asılsız iddiaları mahkeme haksız buldu ve bize tazminat ödemeye mahkum etti. Adalet yerini buldu.Merve'ye teşekkür ediyoruz sayesinde hayır kurumları kazandı" sözlerini kullandı.

MERVE BÜYÜKSARAÇ KİMDİR?

13 Haziran 1988’de Ankara’da doğan Merve Büyüksaraç, 2006 Türkiye güzeli olarak seçildi. Merve Büyüksaraç 1,78 m boyundadır. TED Koleji’nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü okuyarak eğitimine devam etmiş ve bu bölümden de 2011 yılında mezun olmuştur.

Star TV tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 yarışmasında birinci seçilmiştir ve Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil etmiştir.Merve Büyüksaraç 2007 yılında Buzda Dans yarışmasında yarışmıştır. 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. Survivor Yarışmasından elenip Türkiye’ye döndüğünde hem Acun Ilıcalı hem Acun Medya ekibine karşı açıklamalarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı ile mahkemelik olmuştur.

MERVE BÜYÜKSARAÇ’IN İDDİALARI

“ Survivor ortamını gerçek, yarışmanın adil olduğunu sanıyordum ama öyle değilmiş. Adamına göre montaj yapılıyormuş... Mustafa Topaloğlu, bana sürekli küfür etti ama yayınlamadılar. Pek çok şey prodüksiyon eseri. Bazı şeyleri ekip ayarlıyor ve sanki gerçekmiş gibi 10-15 dakikalık reality görüntüleri çekiliyor.” Söylemlerine bulunan Büyüksaraç hatta o dönem, yarışmada yemek verildiğini belirtmişti.